Rompipallone.it - Donnarumma-Dimarco, scambio inaspettato: nasce tutto dai social

Ultimo aggiornamento 27 Novembre 2024 23:41 di Pasquale La Ragionefrasuie scoppia la polemica: cosa è successo, tutti i dettagliPer l’Inter è stata una bella serata di Champions League. La vittoria contro il Lipsia, di misura, ha concesso ai nerazzurri almeno una notte in testa alla maxi classifica del torneo europeo.Come sempre, i calciatori interisti hanno esultato suie fra questi c’è anche Federico. L’esterno nerazzurro ha festeggiato con una sua foto e poi la seguente didascalia:“Lavoro e sacrificio, lottando e soffrendo tutti insieme. Non c’è altra strada. Ciao grandi“.Una frase innocua ma che, nelle ore successive, ha scatenato le polemiche dei tifosi milanisti. Ma no,non c’entra.C’entra invece Gianluigi, portiere del Psg ed ex rossonero, compagno di squadra dell’interista in Nazionale.