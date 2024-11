Zonawrestling.net - CM Punk è una scelta migliore di Rollins

Leggi su Zonawrestling.net

Alla gestione di Triple H (in generale ben valutata) contesto il fatto che per programmare a lunga distanza finisca per rendere a volte le storyline fin troppo lineari e prevedibili. Riguardo quella che coinvolge le due fazioni della Bloodline a WarGames credo non possa essere mossa questa critica. Detto che avrei preferito che tutto rimanesse un quattro contro quattro, una volta aggiunto Bronson Reed alla contesa mi sembrava scontato che sarebbe statol’ultimo a venire aggiunto al match. Sono contento non sia andata così e vi spiego il motivo.Parto da un presupposto: dal punto di vista narrativo, io sono dalla parte di Owens. Dopo tutta la fatica fatta per far perdere il titolo mondiale a Reigns, ora aiutarlo nella sua lotta interna contro Solo è un atto stupido. Non butti giù un despota per poi aiutarlo a tornare in auge pochi mesi dopo.