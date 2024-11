Lapresse.it - Canone Rai, ancora scintille FI-Lega. Salvini: “Io paraculetto? Peace and love”

Resta alta la tensione in maggioranza all’indomani del no di Forza Italia all’emendamento presentato dallaal decreto fiscale per la riduzione delRai. Ad alimentare lo scontro tra alleati èil partito di Antonio Tajani, decisivo nel mandare sotto l’esecutivo mercoledì col suo voto assieme alle opposizioni in commissione Bilancio del Senato.“Non serve una verifica di governo ma si deve tornare a rispettare il programma sottoscritto con gli elettori e fare le cose condivise”, afferma il portavoce di FI Raffaele Nevi, inviando un messaggio al Carroccio: “Si dia una calmata, abbassi i toni e torniamo a parlarci di più“. Il deputato forzista, poi, mette nel mirino direttamente il vicepremier e segretario leghista: “Matteofa un po’ il ‘’ dicendo che nel programma c’è anche la riduzione della pressione fiscale per difendere l’emendamento bocciato sulRai”.