Bombshell – La voce dello scandalo | la vera storia dietro al film

– La: laalL’ormai noto movimento #MeToo ha scosso nel profondo l’industriaspettacolo e non solo. Relativamente a ciò, sono stati diversi iche hanno portato sul grande schermo storie di vere molestie o intimidazioni ai danni delle donne. Uno di quelli affermatisi di più, anche per merito del suo cast all star, è– La(qui la recensione). Diretto da Jay Roach (Ti presento i miei, L’ultima parola) e scritto da Charles Randolph (La grande scommessa), ilaffronta un notoverificatosi ai vertici della Fox e che ha contribuito allo scoppio del movimento poc’anzi citato.La Annapurna Pictures pose dunque in sviluppo un progetto ispirato a quella vicenda, dando dunque risalto ad un caso rivelatosi poi tutt’altro che isolato.