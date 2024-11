Anteprima24.it - Benevento-Cerignola, Curva Sud superiore vicina al sold-out: si punta alle 7mila presenze

Tempo di lettura: 2 minutiA poco più di due giorni dal fischio d’inizio, cresce l’attesa per, big match del 17esimo turno che sabato al “Ciro Vigorito” (ore 15) vedrà affrontarsi le prime due della classifica in una sfida molto importante per i giallorossi nell’economia della stagione, ora in testa a +4 sui pugliesi. I sanniti possono fare affidamento su 4601 abbonati ai quali, per ora, vanno ad aggiungersi poco più di 350 biglietti acquistati nel Sannio mentre nel settore ospiti èquota 400. L’anellodellaSud è ad un passo dal-out con appena venti posti ancora disponibili. Discorso molto simile anche per la Tribunadove i tagliandi sono in via di esaurimento mentre c’è ampia disponibilità per tutti gli altri settori.Come consuetudine e in linea con le abitudini dei tifosi giallorossi, la prevendita subirà certamente una decisa impennata nell’imminenza della gara è non da escludere che possa essere toccata quota 7 mila