Violenze in casa Donne più tutelate | Ma la guardia va tenuta alta

La violenza inè maschile, mentre le vittime sono. Stalker, stupratori e picchiatori sono soprattutto uomini. Su 16 denunce per atti persecutori commessi nei primi sei mesi di quest’anno in provincia di Lecco, il 73% è stata sporta dacontro uomini. Anche il 72% di maltrattamenti contro familiari o conviventi è commesso da uomini contro, siano essere mogli, compagne, figlie. E chi violenta – nel primo semestre del 2024 si contano 13 casi disessuali – nel 91% è sempre un maschio. I numeri e le percentuali sono stati diffusi dagli agenti della Polizia di Stato in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro lo. I grafici delle statistiche, dietro cui ci sono persone più o meno giovani, a volte ragazzine e bambine, rispetto al passato fortunatamente sembrano puntare in basso.