Verso Napoli-Torino, parlano gli ex granata Dossena e Benedetti

A Radio Kiss Kiss, nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, è intervenuto Giuseppe, commentatore ed ex calciatore (anche) del. Di seguito le sue parole.sarà una partita dove c’è una squadra che ha un’identità precisa che è il, mentre il Toro l’ha persa. Con l’infortunio di Zapata ilha perso molto ed ora deve fare un altro tipo di partita, ha perso un riferimento importante in attacco”.McTominay nel“Ora ildeve cambiare vestito e deve portare più centrocampisti nella metà campo avversaria. Sarà una partita ricca di incognite anche. McTominay? Mi piace tantissimo, per me è un interno che attacca gli spazi. Poi dà una grande mano alla squadra, è un giocatore di prestigio, un giocatore moderno, è una risorsa enorme per il”.