Turismo | studio su affitti brevi a 1 mese dal decreto 40% strutture ancora fuorilegge

Leggi su Ildenaro.it

poche settimane per adeguarsi al nuovolegge che dal 1° gennaio 2025 prevederà che qualsiasi unità immobiliare destinata alla locazione turistica sia munita del cosiddetto Cin, ovvero il Codice Identificativo Nazionale, nonché della dotazione minima di determinati dispositivi di sicurezza e la presentazione al Comune della Segnalazione Certificato di Inizio Attività (Scia). Adeguamento che coinvolgerà le oltre 548.700registrate in Italia, e che a oggi – secondo i dati del Ministero del– vede il 37% delle stesse non averrichiesto il codice identificativo. E’ quanto emerge da unodi Rödl & Partner. In particolare la maglia nera, si legge nell’analisi, va al Friuli Venezia Giulia dove ben il 60% dellenon ha il Cin, seguita dalle Marche con il 45%, poi Liguria con il 44%, Abruzzo (42%), Puglia (41%), Umbria e Veneto (38%), Sicilia e Calabria (37%), Piemonte e Toscana (36%), Lazio, Lombardia ed Emilia-Romagna (32%), Sardegna (31%) e Molise ( 29%).