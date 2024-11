Sport.quotidiano.net - Serie A2: l’mvp della passata stagione sa bene quello che Caja vuole da lui. Difesa e Aradori: la Fortitudo prende forma

Conferma e ritorno. E’ unache guarda con convinzione al presente e al domani quella che continua a prepararsi in vista del recupero al PalaDozza con Avellino. La vittoria ha riportato in squadra più serenità e convinzione. Quegli aspetti che dopo un eccellente inizio e la conquistaSupercoppa a Livorno, erano andati via via scemando nel ciclo di Devis Cagnardi. Il cambio di guida al timoneEffe ha avuto da un lato l’impatto di riportare entusiasmo nell’ambiente biancoblù, dall’altro come succede in questi casi di azzerare, anche mentalmente,che era successo di negativo finora in campionato e di ripartire dache invece erano stati i fattori positivi. Il primo evidente impatto dic’è stato indove si è visto, un deciso cambio di rotta da quelli che sono i protagonisti in campo, Al netto di tutto subire appena 61 punti era successo solo a Rieti.