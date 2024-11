Thesocialpost.it - Sea Story: sub soccorritore salva il nipote intrappolato nella nave affondata

Un’incredibile storia ditaggio arriva da Marsa Alam, in Egitto, dove laturistica Seanel Mar Rosso a causa del maltempo. Durante le operazioni di recupero, un sub, Khattab al-Faramawy, ha trovato suo, Youssef, ancora vivo econ altri quattro sopravvissuti in una cabina sommersa della.La tragedia e il miracoloLa Sea, unalunga 44 metri utilizzata per escursioni subacquee, aveva lasciato il porto domenica per un viaggio di cinque giorni. Durante la notte, forti venti e onde violente hanno fatto impattare l’imbarcazione contro la barriera corallina, portandola rapidamente a colare a picco. L’allarme è stato lanciato alle 5:30 di lunedì mattina, ma laera già per la maggior parte sommersa, con solo mezzo metro del ponte ancora visibile sopra la superficie del mare.