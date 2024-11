Gaeta.it - Riapertura del nuovo terminal bus a Lanciano: un progetto atteso e funzionale

Facebook WhatsAppTwitter Ilbus di piazza Francesco Paolo Memmo arappresenta un importante passo avanti per la città e per i suoi pendolari. Dopo anni di attesa, la società di trasporti regionali TUA ha completato i lavori, iniziati nell’agosto 2020, e oggi ha restituito l’infrastruttura rinnovata al comune. Questo aggiornamento non solo migliora la funzionalità per gli utenti locali, ma contribuisce anche a rendere la città più attrattiva, specie in vista delle prossime manifestazioni turistiche.Dettagli dell’infrastruttura e funzionalitàIlbus ha richiesto un investimento di 530 mila euro, finanziato attraverso il Masterplan Abruzzo. L’infrastruttura è stata progettata per essere moderna e accessibile, con un centro servizi di 250 metri quadri distribuiti su due piani.