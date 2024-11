Oasport.it - Red Bull festeggia grazie a Max Verstappen, ma il futuro non è roseo: le preoccupazioni di Pierre Waché

Leggi su Oasport.it

Non sono tutte rose e fiori. La Redha potutore l’ottavo titolo mondiale tra i piloti in F1,a un Maxche in questa stagione più che mai ha dimostrato perché sia il migliore in pista. L’affermazione dell’olandese, infatti, è molto legata ai propri meriti, piuttosto che alla monoposto. La RB20, dopo una partenza lanciata, si è un po’ smarrita e non è un caso che il team di Milton Keynes sia in terza posizione nella graduatoria dei costruttori.Un andamento in cui McLaren, Ferrari, soprattutto, ma anche la Mercedes, hanno dimostrato di evolvere il proprio progetto, mentre il team anglo-austriaco ha dovuto prendere atto dell’addio di Adrian Newey e delle fratture interne, viste le tante discussioni che ci sono state dopo il caso che ha coinvolto il Team Principal, Christian Horner.