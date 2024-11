Amica.it - Quel cappotto blu che Gwyneth Paltrow indossa mattina e sera

Avvistata per le strade di New York,ha attirato l’attenzione con la perfetta mise invernale.La fondatrice di Goop hato undoppiopetto di G. Label. Il capospalla, in misto lana e cashmere, è impreziosito da revers a lancia. La mise è stata completata da maglione in lana dello stesso brand del, pantaloni eleganti e stivali a punta quadrata. Poche ore dopo, per partecipare alla festa di Goop Beauty,ha scelto lo stesso. L’attrice ha optato per maxi gonna in denim e camicia con scollo profondo. Completa la mise con décolleté a punta e gioielli. Ildoppiopetto è il pezzo forte dell’inverno: elegante ma anche casual, cambia volto a seconda degli accessori con cui si. GUARDA LE FOTO, Elodie e gli altri a Capri per la sfilata di Jacquemus.