Ilgiorno.it - Pub brasserie cerca un cuoco

per pub, 1 posto Sede di lavoro: Cusago Codice offerta Afolmet: 88026. Contratto: determinato finalizzato a indeterminato, orari serali. La risorsa dovrà occuparsi della gestione della cucina di un pub/, in un ambiente giovane. In particolare si occuperà di: preparazione hamburger, panini; preparazione aperitivi/apericena. Per info: Afolmet.it