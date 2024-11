Ponte sullo Stretto il costo sale a 135 miliardi con il rischio di superare i vincoli Ue

Quifinanza.it - Ponte sullo Stretto, il costo sale a 13,5 miliardi con il rischio di superare i vincoli Ue

Leggi su Quifinanza.it

Nuove grane insorgono sulla strada che porta alla realizzazione deldopo che l’amministratore delegato delladi Messina, Pietro Ciucci, ha annunciato che ildell’opera è salito a 13,5di euro. In questo modo, come evidenziato dal presidente dell’Anac Giuseppe Busia, c’è un concretodidi spesa imposti dall’Unione europea. Si ricorda, in tal senso, che le modifiche del progetto non possonodel 50% il prezzo dell’appalto originario.L’allarme lanciato da Anac sulL’aggiornamento deldelannunciato dall’Ad delladi Messina per l’Anac evidenzia un grande problema di sostenibilità dell’intero progetto a livello europeo. “Ora capiremo di quanto e come” il nuovocomporterà dei rischi, ha detto Giuseppe Busia, aggiungendo anche che “il legislatore ha scelto di non avere il progetto esecutivo complessivo dell’opera, per cui oggi non conosciamo se, come e quanto costerà nel dettaglio tutta l’opera”.