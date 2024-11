Sport.quotidiano.net - Motogp, Marquez: “Ho trovato le risposte che cercavo. Ora posso lottare per il titolo”

Bologna, 27 novembre 2024 – Marcha fatto bene ad andare in Gresini. La crisi tecnica di Honda, i suoi infortuni: tutto alle spalle. Con una Gp23 ha dimostrato di saper andare veloce e il prossimo anno, con la moto ufficiale, è pronto per giocarsi il. Il 2024 del pilota di Cervera è servito per ottenere leche cercava e placare i pensieri sul ritiro che lo avevano attanagliato nell’ultima stagione con l’ala dorata. Ha compreso, Marc, di essere ancora un talento in grado di vincere e andare forte, aspetto fondamentale per ogni motociclista, grazie a una Ducati che è nettamente la miglior moto al mondo, anche con la versione vecchia.ha inoltre ottenuto ciò che cercava, cioè andare nel team ufficiale per guidare la stessa moto di Pecco Bagnaia: obiettivo il nonoiridato.