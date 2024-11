Quotidiano.net - Morta a 38 anni di tumore. Rinuncia alle terapie per partorire la figlia

Leggi su Quotidiano.net

"Uno choc". Non aveva trovato altre parole per raccontare sulla sua pagina di Facebook, le emozioni di gioia e di paura che l’avevano investita nello stesso momento. Quando aveva scoperto do essere incinta, ma anche di avere unal quarto stadio. Era il 22 settembre quando Deborah Vanini, trentottenne di Como, raccontava il suo dramma, pochi giorni dopo la nascita dellaMegan. Nata grazie alla sua scelta di rifiutare le aggressive cure antitumorali, per portare a termine la gravidanza. La malattia le ha concesso di poter stare solo due mesi accanto alla sua bimba, prima di non lasciarle più scampo. Èpochi giorni fa, lasciandosispil suo gesto di generosità e coraggio, e il racconto di quanta forza le è stata necessaria, giorno dopo giorno, "per non farsi prendere dal panico, dalla disperazione, per fare quella che ha definito la scelta", scritto a caratteri maiuscoli.