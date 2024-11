Gaeta.it - Matteo Salvini annuncia investimenti per le ciclovie e nuove regole sul codice della strada

Facebook WhatsAppTwitter Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti,, ha recentemente fatto un’importante dichiarazione riguardante le politiche in materia di mobilità ciclistica in Italia. In un contesto di crescente attenzione verso la sostenibilità e la sicurezzale,ha sottolineato l’impegno del Governo nell’investire 600 milioni di euro per la creazione di 1800 chilometri die piste ciclabili nel Paese. La sicurezza dei ciclisti è una priorità fondamentale, ancor più considerando le sfide attuali nei trasporti urbani.per la mobilità ciclistica in Italia, intervenuto in videocollegamento al convegno ‘Fili per il futuro delle città’ tenutosi allo Iulm di Milano, ha messo in evidenza la consistenza deglifuturi per le infrastrutture ciclabili.