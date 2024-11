Ilfattoquotidiano.it - Mancini e l’addio alla Nazionale: “Se potessi tornare indietro… Sento di avere ancora un conto in sospeso”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Robertosi è pentito di aver lasciato laitaliana per allenare quella araba. Lo ha ammesso lo stesso ex CT azzurro nel corso di in un’intervista a Il Giornale nella quale ha svelato diun sogno: risedersi sulla panchina italiana per condurlavittoria di un Mondiale. Oggi il Mancio compie 60 anni. Dopo una carriera invidiabile, sia come calciatore che come allenatore, il tecnico di Jesi haun sogno nel cassetto: “Appena diventai ct delladichiarai i miei due obiettivi: vincere un Europeo e un Mondiale. Desidero quindi alzare la Coppa del mondo, anche perchédiunin”.“Riportare l’Italia dopo cinquant’anni anni sul tetto d’Europa è stata un’emozione indescrivibile”, ammettericordando lo storico Europeo vinto dall’Italia contro l’Inghilterra proprio a casa loro.