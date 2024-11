Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: errore del cinese, ora l’indiano può spingere

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:12:34 La posizione attuale conche è prossimo ad avere un’ora di gioco a disposizione per le 20 mosse che gli restano, una situazione del tutto confortevole per lui., al contrario, ha 23 minuti e un secondo.#in full fire as White is completely on the driver seat with +1.1 advantage.low on time having to make moves as quick as 1 move/min in this insane bishop trap position. Not writing off, butis taking this one home. Let’s wait and watch.#Chess pic.twitter.com/cV6SPM50ZK— GurukishoreG (@gurukishoreg77) November 27,12:31 Anish Giri, il celebre Grande Maestro olandese, tira fuori anche un po’ di storia per far capire la situazione attuale. Giri si riferisce al matchdel 1892 tra Steinitz e Chigorin, nel quale il russo era prossimo (erano regole diverse) a pareggiare a quota 9 vittorie a testa, quando giocò una mossa talmente sbagliata che permise un matto in due mosse.