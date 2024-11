Oasport.it - LIVE Bologna-Lille 0-1, Champions League calcio in DIRETTA: Mukau sblocca il match

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA44? GOL! Erroraccio in impostazione di Posch che colpisce Beukema nel rilancio, spalancando il campo per David, bravo a infilarsi sulla sinistra. Il centrocampista si inserisce e va prima alla conclusione col mancino, trovando la resistenza di Skorupski, poi va a segno sulla ribattuta.0-1!43? Cross di Fernandez-Pardo, pallamente in fallo laterale.41? Freuler va alla conclusione di prima: palla alle stelle.40? FERNANDEZ-PARDO! Occasionissima per il! Il belga sfrutta un buco difensivo dei rossoblù per involarsi verso la porta: provvidenziale il recupero di Beukema, il quale sporca l’accelerazione dell’esterno e permette a Skorupski di uscire e fermare l’avversario.39? Ci prova Fabbian con il mancino dal limite dell’area: conclusione centrale e pallone bloccato da Chevalier.