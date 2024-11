Anteprima24.it - Liceo Vico occupato a Napoli, studenti contro ddl condotta e sicurezza: “Puniscono dissenso”

Tempo di lettura: 2 minutiil ddl, ma anche quello. Ilè la prima scuola occupata a, avanguardia di una possibile mobilitazionei provvedimenti del governo. “Quello che vediamo intorno a noi è uno scenario ormai più che preoccupante” diconoe studentesse, da ieri in occupazione. “L’obiettivo – accusano – è far pesare molto di più ladisciplinare sul profitto scolastico”. Bocciatura automatica con meno di 6 in, debito formativo riportando il 6. E per ottenere il massimo dei crediti scolastici, non si può scendere sotto il 9.Una rivoluzione alla secondaria di primo e secondo grado, divenuta legge lo scorso settembre. Un cambio di paradigma rifiutato da tanti, firmato dal ministro Valditara. “È in aperto contrasto – sostengono i ragazzi delin conferenza stampa -con lo Statuto delle studentesse e degliche nell’articolo 4 sancisce che “Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto””.