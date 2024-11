Sport.quotidiano.net - La Youth League. Alle 15 a Crespellano ultimissima chiamata anche per la Primavera

Leggi su Sport.quotidiano.net

torna lae per il Bologna di Rivalta, contro il Lille, sarà una sfida da dentro-fuori, senza se e senza ma (calcio d’inizio15, arbitra il ceco Dalibor Cerný). Un solo punto raccolto fin qui in quattro partite, proprio come la prima squadra, che a oggi pianta i rossoblù quasi sul fondo della classifica, e per questo c’è il rischio che,in caso di vittoria oggi e nella prossima sfida a Lisbona contro il Benfica, sette complessivi potrebbero non bastare per finire tra le migliori 22 su 36 che approderanno alla seconda fase dell’Europa dei giovani. Questo perché a differenza della Champions, che sul piatto mette 8 turni totali nel primo round, lane garantisce due in meno in questa prima fase, tradotto: i punti disponibili cominciano a scarseggiare e servirà un mezzo miracolo per prolungare questa inedita avventura europea.