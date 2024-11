Anteprima24.it - La cantante Paola Turci ospite del centro anti-discriminazione

Tempo di lettura: 4 minuti’ in programma domani, giovedì 28 novembre, presso l’Ex Cinema Eliseo – Ex Gil di Avellino, l’evento conclusivo del progetto “Malika, Servizi di Prevenzione e Contrasto alle Discriminazioni Motivate da Orientamento Sessuale e Identità di Genere”. L’appuntamento denominato “IlMalika incontra la città”, è promosso dal Comune di Avellino, in partenariato con il Comune di Chiusano di San Domenico, Acli di Avellino APS, Innova ETS, A.P.S. AL3PAROLE e Arcigay Salerno “Marcella di Folco”. Un progetto sostenuto dall’UNAR (Ufficio Nazionalediscriminazioni Razziali) della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità.L’evento, che si terrà dalle 9:00 alle 22:00, prevede un programma ricco di attività e ospiti di prestigio internazionale, completamente gratuiti e aperti alla cittadinanza, con una particolare attenzione ai giovani.