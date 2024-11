Ilgiorno.it - La banda della malamovida. Preso anche l’ultimo rapinatore

Ne mancava solo uno al gruppo che lo scorso aprile aveva inseguito, malmenato, rapinato sei ventenni nelle strade(“mala“)movida. Violenza, insulti, e persino una ragazza fra gli aggressori. La notizia di oggi è che il ragazzo del gruppo degli aggressori che ancora mancava all’appello, un ventenne di origini sudamericane, dopo appostamenti sotto il suo posto di lavoro a Carpiano, nel Milanese, è stato individuato e arrestato. Gli agentiSquadra MobileQuestura di Monza hanno infatti dato esecuzione all’ordinanza di misura cautelare agli arresti domiciliari emessa dal Gip del Tribunale di Monza ai fanni di un ragazzo italiano del 2004 residente a Monza, gravemente indiziato di essere uno degli autoriviolenta rapina commessa la notte del 13 aprile scorso in via de Gradi, in centro.