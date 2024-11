Il sogno di Bonucci | Voglio diventare un allenatore vincente con la Juventus

Leggi su Sportface.it

“È stata una bella esperienza. Di sicuro in questo momento era quello che mi serviva per capire se ce l’ho, se mi viene da dentro quel fuoco che serve per fare l’”. Nel corso di un’intervista che sarà trasmessa su Amazon Prime Video durante il pre partita di Aston Villa-, ma di cui è disponibile un estratto, Leonardo, assistente di Bernardo Corradi sulla panchina della Nazionale Under 20, ha parlato di queste nuove esperienze dopo il ritiro: “È stato un bel banco di prova, vissuto con un po’ d’ansia, sono onesto. Quando ti butti nel nuovo, nell’incognito, non sai mai quali sono le avventure e i momenti che ti aspettano”.E sulladi Motta: “Mi piace sicuramente la voglia di tenere il pallone in gioco. A volte quello che mi piace un po’ meno sono i difensori che fanno meno i difensori.