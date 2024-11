Quotidiano.net - Il nuovo risiko bancario. Bpm si difende da Unicredit. “Prezzo basso, l’azione è ostile”

Milano, 27 novembre 2024 – “Questo matrimonio non s’ha da fare”. Banco Bpm risponde picche all’offerta da 10,1 miliardi, bollata come, e prepara le barricate per fermare il progetto dell’ad Andrea Orcel di creare il primo poloitaliano e il terzo d’Europa. Una replica che Piazza Affari aveva anticipato lunedì sera, al termine di una seduta in cui i titoli coinvolti nell’operazione avevano avuto un andamento opposto: +5,48% Banco Bpm e -4,77%. Chiaro il segnale inviato prima dalla Borsa e poi dal board della banca guidata da Giuseppe Castagna: ilè troppoe l’operazione manca del necessario appeal. In una nota, il cda di Banco Bpm – riunito ieri a Milano – ha spiegato che l’Ops “non riflette in alcun modo redditività e ulteriore potenziale di creazione di valore per gli azionisti”, aggiungendo che l’iniziativa didesta “forti preoccupazioni per le ricadute occupazionali e sociali” e che una fusione farebbe venir meno “l’autonomia giuridica della banca, a discapito del brand”.