Il Black Friday e il "lavaggio del cervello" che ti fa comprare di più

Roma, 27 novembre 2024 – Il weekend delè sempre più vicino e tante persone stanno già consultando, a pochi giorni di distanza, le numerose offerte tematiche. Close-up shot of a young couple holding a digital tablet and shopping online onat home. Couple shopping online with credit card and digital tablet. Le stime del Codacons prevedono un giro di affari di circa 4 miliardi di euro, tra acquisti online e negozi fisici, e 6 acquisti su 10 saranno effettuati su Internet. Tuttavia, secondo uno studio portato avanti da Scalapay, gli italiani hanno preventivato di spendere meno soldi, per un valore medio pari a 273 euro, ed effettuare meno acquisti rispetto allo scorso anno, in particolare per quando riguarda gli articoli di moda e gli accessori. La tendenza è infatti quella di concentrarsi sui beni primari e di maggiore valore.