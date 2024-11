Anteprima24.it - Ieri in Campania: condannato per diffamazione l’ex sindaco Festa

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, martedì 26 novembre 2024. Avellino –di Avellino, Gianluca, è statoperdal giudice monocratico del Tribunale di Avellino nei confronti del presidente dell’Ordine degli architetti irpini, Erminio Petecca. (LEGGI QUI)Benevento – “Non è con la bramosia di apparire, nè con la sovraesposizione e i ping-pong di responsabilità, nè con suggerimenti non richiesti e facili ricette che salveremo l’investimento in zona Asi sull’energia rinnovabile. Siamo al lavoro”. Duro e piccato il comunicato del presidente dell’ASI Domenico Vessichelli in risposta alla conferenza stampa della Lega che aveva fatto scattare il campanello d’allarme su Solitek. (LEGGI QUI)Caserta – “Ma quest’anno un panettone per zio Tiberio non esce?”: si presentava come un boss della malavita di Mondragone, in provincia di Caserta, Francesco Tiberio La Torre, 65 anni, cugino del boss Augusto La Torre, a cui i carabine la Dda contestano i reati in forma continuata di estorsione e tentata estorsione aggravati dal metodo mafioso.