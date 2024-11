Iltempo.it - "I tifosi della Lazio sono sani e non antisemiti". Gualtieri si muove dopo il divieto di trasferta

Il sindaco di Roma, Roberto, ha chiamato questo pomeriggio al telefono la sua omologa di Amsterdam, Femke Halsema, a seguito delannunciato dalla sindaca di vietare laai, in occasionepartita contro l'Ajax (Europa League) il prossimo 12 dicembre. “Pur comprendendo i timori seguiti alle recenti violenze e al clima creatosi ad Amsterdam,la partita dello scorso 7 novembre, il Sindaco ha voluto rassicurare Halsema che la stragrande maggioranza deilaziali non ha alcun legame con posizioni antisemite, razziste e violente e che le azioni di una piccola minoranza dinon può consentire alcuna generalizzazione”, la nota del Campidoglio.ha anche specificato alla sindaca che la società guidata dal presidente Lotito è “una società sana ed è da sempre fortemente impegnata ad emarginare queste frange estremiste che danneggiano l'immaginesquadra ecittà, un fenomeno purtroppo presente in tante tifoserie calcistiche”.