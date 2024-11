Quotidiano.net - I film in uscita al cinema a dicembre

Leggi su Quotidiano.net

Quali sono iin arrivo nelle sale italiane a2024? A seguire potete trovare una guida con i titoli più interessanti disponibili neinel corso delle prossima settimane. E anche i generi sono pronti a soddisfare diversi tipologie di pubblico, con un’importante serie di pellicole italiane. La stanza accanto Ildi Pedro Almodovar è l'adattamento per il grande schermo del romanzo “Attraverso la vita” di Sigrid Nunez e vede Tilda Swinton e Julianne Moore come attrici principali. La pellicola è stata presentata in anteprima mondiale alla Mostra internazionale d'artetografica di Venezia di quest’anno e ha conquistato l’ambito premo del Leone d'oro al miglior. La storia è molto intensa ed emotivamente coinvolgente. Ingrid e Martha sono amiche da anni. La prima è una scrittrice di successo e il suo ultimo libro narra proprio la sua incapacità di comprendere e accettare la morte.