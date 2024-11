Agi.it - Genova apre un'inchiesta sullo stupro della consigliera

Leggi su Agi.it

AGI - La Procura diha aperto un'dopo la denuncia di unosubito all'età di 12 annicomunale Francesca Ghio, oggi 31enne, eletta nel 2022 con la lista EuropaVerde/Sansa/Linea Condivisa. Ghio ha raccontato la violenza subita in un lungo intervento ieri in consiglio. Il fascicolo è stato iscritto con l'ipotesi di violenza sessuale su minorenne, al momento a carico d'ignoti, ed è assegnato al procuratore aggiunto Vittorio Ranieri Miniati. I magistrati potrebbero dunque ascoltare l'esponente rossoverde, anche per giungere all'identificazione dell'autore delle violenze. Il rischio è che le indagini possano essere archiviate per sopraggiunta prescrizione. Ghio ha raccontato di essere stata "violentata fisicamente e psicologicamente tra le mura di casa", da "un uomo di cui mi fidavo, da un uomo che nessuno avrebbe pensato potesse essere un mostro.