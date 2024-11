Thesocialpost.it - Foggia, frontale sulla tangenziale: una vittima e tre feriti

Leggi su Thesocialpost.it

Secondo le prime informazioni, lo scontro è statoe ha coinvolto due auto all’altezza dello svincolo di viale degli Aviatori, vicino all’imbocco della Statale 16 in direzione Bari. Una persona è morta sul colpo, mentre altre tre sono state soccorse e trasportate in ospedale da ambulanze del 118. Tra i, due versano in condizioni critiche.Leggi anche: Termoli, sfonda il guardrail e finisce nel canale con l’auto: prima scappa e poi va in ospedaleInterventi sul postoL’incidente ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale diper liberare le persone rimaste intrappolate nelle lamiere. Sul luogo anche i carabinieri e la polizia locale, che si è occupata dei rilievi necessari per ricostruire la dinamica dello scontro. “La gestione della viabilità è stata complessa”, hanno riferito le autorità, con traffico bloccato per ore.