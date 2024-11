Ilfattoquotidiano.it - Figc, un tesserato dell’associazione arbitri ha chiesto a Giuliano Amato di aprire un procedimento contro Gravina

Undall’Associazioni italiana(Aia) ha presentato un’istanza all’ex premier, che oggi è tra le altre cose garante del Codice della Disciplina Sportiva, per chiedere l’apertura di unnei confronti di Gabriele, il presidente della Federcalcio. La notizia, riportata dall’Ansa, smuove ancora di più le acque in vista del prossimo 3 febbraio, giorno in cui è stata convocata l’assemblea per eleggere il nuovo numero 1 della. Come anticipato da ilfattoquotidiano.it, è in gioco la possibile discesa in campo di Alessandro Del Piero, grande nome che ha già acceso l’entusiasmo di giornali e tifosi. Ma oltre al fronte politico c’è quello giudiziario, che forse preoccupa ancora di più, perché può essere la leva decisiva per chi – all’interno del mondo del pallone – vuole provare a evitare una sua rielezione, ad oggi scontata.