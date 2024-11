Quotidiano.net - Dall'escalation alla crisi, esercitazione nella base navale

a deterrenza, dal dialogo al conflitto.di Taranto si avviaconclusione la Joint Stars 2024, la più grandedella Difesa che ha coinvolto per venti giorni circa 600 militari interforze, impiegati tra il capoluogo pugliese e laaerea di Poggio Renatico, in Emilia-Romagna. Con loro anche alcuni studenti universitari che hanno seguito'interno la simulazione, contribuendo in modo attivo nell'affiancamento erealizzazione di contenuti multimediali. Ambientata nel fittizio arcipelago di Esmeralda, tra Sardegna e Sicilia, l'ha simulato l'invasione di un Paese Nato nell'area Sud dell'Alleanza con la conseguente attivazione dei protocolli e delle azioni militari. Una ricostruzione virtuale di uno scenario internazionale per "verificare la validità delle nostre operazioni", come ha spiegato il vicecomandante del Covi, il Comando che ha organizzato l', il generale Achille Cazzaniga.