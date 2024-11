Lettera43.it - Così Mediaset sta bloccando l’ospitata di Andrea Giambruno a Belve

In più occasioni Francesca Fagnani aveva detto di voler intervistare, mastarebbe. Secondo il Fatto Quotidiano, infatti, i vertici del Biscione non vogliono firmare la liberatoria per consentire all’ex compagno della premier Meloni di partecipare a un programma Rai. «Avete mai visto un calciatore che dà un’intervista a un giornale nemico parlando male della propria squadra?», hanno detto fonti di Cologno Monzese al FQ. La sensazione è che l’obiettivo sia quello di lasciare in sospeso la questione fino all’esaurimento delle puntate del programma.teme chepossa attaccare l’aziendaMa quali sono i timori di? Innanzitutto, spiega sempre il Fatto, chepossa attaccare l’azienda. A ottobre erano infatti uscite indiscrezioni sulla sua volontà di andarsene se non fosse tornato alla conduzione.