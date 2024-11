Lopinionista.it - Con i suoi versi Federica Introna non solo emoziona ma invita alla riflessione e all’azione

Leggi su Lopinionista.it

“Resistenti al buio” diè una silloge che si distingue per la sua ostinata difesa della speranza, della giustizia e delle radici. Il titolo stesso, ispirato al verso della poesia “I fiori di portulaca”, evoca un’immagine potente: piccole corolle che fiorisconoluce del sole. In un mondo sempre più cinico e incline al profitto,vuole opporsi a questa tendenza difendendo valori essenziali, come il rispetto per la natura e l’importanza delle proprie origini.La poetessa utilizza un linguaggio di grande efficacia, fondendo riferimentimitologia enatura attraverso immagini evocative che risuonano nel lettore e stimolano una profonda. La raccolta affronta temi di grande attualità: le ingiustizie subite dagli esseri umani, il disprezzo verso la natura e l’egoismo imperante.