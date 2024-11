Ilrestodelcarlino.it - Centro protesi di Vigorso: obiettivo riaprire, poi il trasferimento

Bologna, 27 novembre 2024 – Non è un risposta diretta, ma certamente è una notizia che arriva al cuore del piccolo Samuel che ha scritto una letterina a Babbo Natale per chiedere come regalo lache gli serve per camminare. Perché ilInail disforna sogni per tantissimi, grandi e piccini. Eppure dalla terribile alluvione di ottobre l’attività è ferma, per l’ennesima volta a causa del quarto allagamento che ha causato danni milionari. Oggi Città metropolitana, Regione, Agenzia regionale per il lavoro, Comune di Budrio e i rappresentanti deldihanno messo nero su bianco che occorre "far ripartire al più presto, in piena sicurezza, l'attività”. Ma non solo. Bisogna anche “valutare l'ipotesi a medio termine di un nuovo sito nel territorio del Comune di Budrio”, si parla quindi apertamente di “in un nuovo sito in area sicura, sotto il profilo del rischio idrogeologico e dell'assetto del territorio”.