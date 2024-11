Best Friends Forever | richiedi i biglietti omaggio per l’anteprima esclusiva e incontra il cast

Leggi su Funweek.it

Sei pronto a vivere un’esperienza cinematografica indimenticabile?Funweek.it ti offre l’opportunità unica di partecipare aldiper la regia di Andrea Fazzini e Alessandro Pavanelli con Ambra Angiolini, Anna Ferzetti e Massimo Poggio, a dicembre al cinema.SINOSSIAnna (Anna Ferzetti) e Virginia (Ambra Angiolini) sono due quarantenni di successo e amiche da una vita. La loro amicizia si fonda su una divertita e maliziosa competitività, soprattutto nella conquista degli uomini. Ma un rapporto serio? Una famiglia? Virginia si innamora spesso ma pensa di non aver ancora trovato quello giusto. Anna è sicura di non volere una storia. Ma si sbagliano entrambe. Un giorno si innamorano dello stesso uomo: Diego (Massimo Poggio). Quella che, inizialmente, è una “onesta” battaglia amorosa tra due donne innamorate, ben presto si trasforma in una guerra senza esclusione di colpi.