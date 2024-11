Liberoquotidiano.it - Bellezza: indagine social, depilazione routine per quasi 7 italiani su 10

Milano, 27 nov. (Adnkronos) - Laè unaessenziale che non conosce cambi di stagione per il 67% degli, mentre solo l'8% dichiara di non esservi particolarmente interessato. Lo rivela una recente ricerca condotta suida Philips Lumea che rivela come il ‘problema peli' resta centrale anche nei mesi autunnali e invernali. Gli, infatti, percepiscono l'epilazione e lacome una parte fondamentale della lorodi cura personale e non rinunciano a sentirsi bene nella propria pelle, a prescindere dalla stagione. Anche se solo il 37% conosce la differenza tra epilazione e- si legge in una nota - mentre il 27% ammette di non conoscerla affatto e il 29% ne ha una vaga idea. Cresce l'interesse per metodi innovativi come la luce pulsata, già utilizzata regolarmente dal 20% degli intervistati.