Anticipazioni Uomini e Donne oggi 27 novembre 2024 | Trono Classico e Over

, mercoledì 27è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda, mercoledì 27, alle ore 14,45 su Canale 5.accorpati. Ma quali sono ledella puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Ledella puntata diandrà in onda la prima parte della puntata registrata lo scorso 18. E protagonisti, in apertura, saranno quasi sicuramente Gemma Galgani e il suo Fabio, il cavaliere che per anni ha vissuto in Canada e che ora ha deciso di conoscere solo la dama torinese. Finalmente tra i due c’è stato un bacio e le emozioni saranno tantissime. Da una parte le emozioni, dall’altra i soliti battibecchi di Tina e Gemma. L’opinionista, dopo aver fatto montare un video con tutte le sfilate di Gemma,farà vedere al pubblico un filmato con le vecchie storie della dama torinese.