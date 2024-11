Bollicinevip.com - Anna Paratore e il Natale tra mercatini e famiglia

e iltraLa magia deidi Gaeta, madre della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e di AriMeloni, responsabile del tesseramento di Fratelli d’Italia, vive il periodo natalizio con passione. «per me è una festa davvero speciale. Mi trovo al mercatino di Gaeta ogni weekend fino al 6 gennaio, a parte qualche eccezione: in un paio di occasioni esporrò le mie candele profumate a Sora, e quando la Lazio gioca in casa andrò allo stadio con mia nipote».ha trovato una vera vocazione nella creazione di candele artigianali e ghirlande. Dal suo laboratorio casalingo, allestito nella sua casa a Garbatella, le porta neidel Lazio, trasformando una passione in una tradizione consolidata. «Per Capodanno, invece, tornerò ancora una volta nei», racconta con entusiasmo.