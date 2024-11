Ilrestodelcarlino.it - Alluvione all’Aspio, 25 persone salvate: "Nei loro occhi la paura di non farcela"

"Ricordo il salvataggio della prima donna. Eravamo a Camerano per la rottura dell’argine del torrente Aspio. Stavamo transitando sulla Statale 16, tra la zona commerciale e quella industriale, quando siamo saliti sul cavalcavia e in quell’istante abbiamo visto un’auto trascinata via dalla piena. Si è anche ribaltata su un fianco. All’interno c’era una persona. Ma c’erano anche due vigili del fuoco pronti con i dispositivi di protezione idonei per entrare in acqua e, a nuoto, l’hanno raggiunta e salvata". Ad emergenza conclusa saranno 25 (23 più due) lenell’del settembre scorso. Tra queste, la signora recuperata dall’ondata di acqua e fango descritta da Simone Pirchio, caposquadra del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Ancona, poi portata al sicuro con un mezzo anfibio.