Lapresse.it - Unicredit, Baglioni (Cattolica): “Difficile che vadano avanti insieme operazioni Bpm e Commerzbank”

Leggi su Lapresse.it

“L’offerta al momento non sembra troppo generosa, come noto si tratterebbe di un premio implicito dello 0,5% rispetto al prezzo di mercato di Banco Bpm di venerdì. Sul piano finanziario non è un’offerta molto generosa, può darsi che venga in futuro ritoccata e integrata. Orcel ha spiegato di fatto di voler convincere gli azionisti Bpm ad aderire più con la prospettiva di entrare in un grande gruppo, che sull’aspetto monetario”. Così Angelo, docente di Economia Politica all’Universitàdi Milano, sentito da LaPresse in merito all’Ops lanciata dasulla totalità delle azioni di Banco Bpm. “L’Ops è stata scelta perché non si vogliono impiegare capitali cash, fare un’Ops permette di scambiare carta contro carta senza impiegare capitali. Gli azionisti del Banco Bpm, se l’operazione andasse in porto, cederebbero titoli del Banco Bpm e riceverebbero azioni, senza scambio di contanti”, aggiunge, per il quale l’aumento di capitale previsto da Gae Aulenti “servirebbe così a rafforzare il capitale di, senza esborso di denaro diretto“.