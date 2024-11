Secoloditalia.it - “Un drammaturgo-Papa”: il saggio di Rocco Familiari svela i lavori teatrali di Giovanni Paolo II

Il 28 novembre, alle ore 17.30, verrà presentato, nella sala del Primaticcio della Società Dante Alighieri, ildi“Un”, sulla drammaturgia di Karol Wojtyla, edito da Studium. Pubblichiamo l’”Antefatto” premesso dall’autore a questa nuova edizione del suo lavoro, uscito nel 1995 come contributo a una biografia del.Nella lunga storia della Chiesa, degli oltre trecento, fra papi e antipapi, che si sono succeduti sul soglio di Pietro dal 64 d.C. a oggi, vi sono stati tanti pontefici pii, dediti soltanto al Magistero, e altri meno pii e addirittura guerrieri (il più famoso, ildi Michelangelo, Giulio II della Rovere), pacifisti, cantori (il palermitano Sergio I) e peccatori (per tutti: Rodrigo de Borja, alias Alessandro VI, padre di Lucrezia e Cesare), amanti dei libri (l’“incantatore di matrone” Damaso I), ben dieci calabresi – non per nulla in Calabria è sorta la prima comunità cristiana, per opera didi Tarso che vi giunse nel 61 d.