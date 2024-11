Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 26-11-2024 ore 15:10

dailynews radiogiornale martedì 26 novembre Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno dobbiamo raggiungere l’accordo per il cessate il fuoco oggi non ci sono più scuse altrimenti Libano crollerà ha detto l’altro rappresentante Ué Borella margine degli Esteri di più G aggiungendo Spero di governo unità andiamo a trovare l’accordo di pedoni del Francia Basta con ulteriori richieste quanto hai mandati d’arresto della corte penale internazionale per l’italiano Gallant Babbel Si augura che il G7 sia in grado di dire chiaramente che gli europei rispetteranno gli obblighi del diritto internazionale gli Stati Uniti faranno quello che voglio non è qualcosa che si può scegliere quando incontro Putin e rimanere in silenzio quando è contro Netanyahu quindi conflitto in Ucraina le forze non ho mangiato una notte scorsa sul paese un record di 188 droni oltre 4 mesi di balistici è ritornato su telegram l’aeronautica militare di Kiev Aggiungendo che le difese aeree del paese hanno abbattuto 76 venivo distanza nemici colpiti impianti infrastrutturali critici e danneggiati edifici privati e condomini in diverse regioni non ci sono state vittime o feriti una corte della Regione russa di Kurt intanto ha confermato l’arresto di un cittadino britannico Cercatori di Anderson con l’accusa di avere partecipato all’invasione del territorio russo con le truppe ucraine La Corte citato dall’agenzia tassa disposto l’arresto di Anderson ha fatto ieri in un video dopo essere stato fatto prigioniero delle sedute precisando che accusato di avere commesso una serie di reati particolarmente serie di rappresentare uno speciale pericolo pubblico l’economia l’offerta pubblica di scambio di Unicredit è Lo stile si risponde al consigliere di banco BPM Mauro Paoloni entrando nella sede della banca Milano in vista del CdA che dovrà fare una prima valutazione dell’offerta di Unicredit un portavoce di credit agricol primo azionista di banco BPM quelli 9,2% dei capi fatto sapere intanto che la banca francese non ha chiesto la bici l’autorizzazione a superare la soglia del 10% dell’Istituto guidato da Giuseppe castagna previsioni per il rischio bancario prende la rincorsa in borsa il titolo MPS mentre prosegue debole Unicredit sale banco bpm a Francoforte commerce Bank rimbalza e guadagnare un percento di chiusura la notizia di cronaca con i dati in nostro possesso possiamo dire che si tratta di un suicidio Smart compatibile da soffocamento per impiccamento con assenza di lesività etero indotta questo la luce delle ricognizioni del cadavere Attendiamo ancora l’autopsia l’ho scritto il procuratore per i minori di Caltanissetta Cosentino conferenza stampa convocata sulla morte della quindicenne la rima il cui corpo è stato trovato il 5 novembre scorso nella pineta di casa a Piazza Armerina nelle ennese era l’ultima notizia Grazie per averci seguito le muse sono nella prossima edizione In collaborazione con Agenzia Italia Stampa