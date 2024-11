Game-experience.it - The Witcher 4, Project Polaris è entrato in fase di pieno sviluppo, rivela CD Projekt RED

CDRED hato che è partita la produzione effettiva The4, confermando di conseguenza che è partito lovero e proprio del nuovo capitolo della serie, conosciuto al momento con nome in codice di.Il direttore finanziario del team dipolacco, Piotr Nielubowicz, ha condiviso le seguenti dichiarazioni:“Sono lieto di annunciare che diverse settimane fa è passata alla produzione su vasta scala. Di tutti i nostri progetti, questo è attualmente il più avanzato e stiamo iniziando ladipiù intensa. Desidero ringraziare il team e incrocio le dita per ulteriori progressi”.Anche il direttore di The4, Sebastian Kalemba, ha affermato quanto segue in un post su X:“Sono entusiasta di annunciare chenelladi produzione su vasta scala! Con nuove sfide dietro l’angolo, sono le persone di talento e laboriose che mi fanno credere che insieme possiamo rendere la prossimaSaga un’esperienza straordinaria.