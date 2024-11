Lanazione.it - Ternana concreta, impresa a Carpi. E adesso il Pescara è più vicino

(4-3-1-2): Sorzi; Tcheuna, Zagnoni (16’st Calanca), Rossini, Verza; Figoli (35’st Nardi), Mandelli, Contiliano (25’st Puletto); Stanzani (16’st Saporetti); Cortesi (25’st Sall), Gerbi. A disp.: Pezzolato, Lorenzi, Panelli, Mazzoni, Cecotti, Mazzali, Amayah, Sereni. All.: Serpini.(4-3-1-2): Vannucchi; Casasola, Loiacono, Capuano, Tito; Corradini (1’st Romeo), De Boer, Aloi (49’st Donati); Cicerelli (35’st Maestrelli); Ferrante (26’st Curcio), Cianci. A disp.: Vitali, Bellavigna, Martella, Patanè, Carboni, Mattheus, Donnarumma. All.: Abate. Arbitro: Renzi di Pesaro. Marcatori: 19’pt de Boer, 34’ Zagnoni, 9’st Cicerelli (rig.) Note: ammoniti Corradini, Stanzani, Rossini, Maestrelli, Loiacono. Recupero: 0 - 5’ I rossoverdi fanno crollare la lunga imbattibilità interna dele accorciano alla grande sulsconfitto in casa dal Pineto.