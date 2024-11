Universalmovies.it - Star Wars | Disney anticipa la serie tv Skeleton Crew

L’attesatv in live actionapproderà su+ prima del previsto.Inizialmente attesa per il 4 dicembre, la nuova avventura targata Lucasfilm esordirà sulla piattaforma digitale di casamartedì 3 dicembre alle 3:00 del mattino (ora italiana). Non cambia il target di rilascio, i primi due episodi disaranno disponibili sin dal lancio, con i successivi a cadenza settimanale, ogni mercoledì alle 3:00 del mattino (ora italiana).Per celebrare la nuova offerta galattica di Lucasfilm è stata rilasciata oggi anche una nuova key art.Note di ProduzioneLaè interpretata da Jude Law, Ravi Cabot-Conyers, Ryan Kiera Armstrong, Kyriana Kratter, Robert Timothy Smith, Tunde Adebimpe, Kerry Condon e Nick Frost. Gli episodi sono diretti da Jon Watts, David Lowery, i Daniels (Daniel Kwan e Daniel Scheinert), Jake Schreier, Bryce Dallas Howard e Lee Isaac Chung.