Sporting Arechi passo falso in casa e play-off più lontani | l’Albanella vince 6-2 e conquista i tre punti

Tempo di lettura: 2 minutiTurno di campionato amaro per le ragazze dellodi Pellezzano, che tra le mura amiche del Nuovo Centro sportivo di Casignano incassano una netta sconfitta per mano del. Le ospiti si impongono per 6-2 in una gara dove la squadra di mister Alfonso Gaeta non è riuscita a trovare il giusto equilibrio tra attacco e difesa, sciupando numerose occasioni e lasciando troppi spazi alle avversarie.Sin dalle prime battute,ha preso in mano il controllo della gara, sfruttando la propria precisione sotto porta e le difficoltà difensive delle padrone di. Nonostante alcuni sinteressanti, le ragazze dellohanno faticato a contenere le rapide manovre offensive delle avversarie, che hanno messo in cassaforte i tregià nel corso del secondo tempo.